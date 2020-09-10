США оштрафовали дочернюю компанию Deutsche Bank из-за "крымских санкций"

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) выплатит штраф за нарушение санкций США против России, введенных из-за Крыма.

Минфин США сообщает, что компания несколько раз нарушила санкции. Банк провел крупную сделку через США с компанией из Кипра, которая попала под американские ограничительные меры еще в 2015 году. Отмечается, что банк мог знать о санкциях против компании. Об этом пишет РИА Новости.

Еще один случай был связан с серией переводов в 2015 году, когда банк был замечен в связи с ОАО "Краснодарский региональный инвестиционный банк", включенный в список компаний, по отношению к которым действовали санкции США.