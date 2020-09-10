1:33 10 Сентября 2020Общество
Россиян заселили не в тот отель в Турции, чем вызвали гнев отдыхающих
Российские туристы возмутились ситуацией, связанной с несоответствием информации об отеле и местом проживании в Турции, которое скрыл туроператор.
Представительница компании рассказала, что гости не хотят заселяться в номера и требуют предоставить им гостиницу, в которую они купили туры. Туристы сообщают, что туроператор специально убрал три слова из названия в ваучере. Об этом пишет портал TourDom.ru.
Отмечается, что путаница произошла из-за проблем с работой самого отеля, который вовсе сейчас не принимает туристов. Уточняется, что с каждым клиентом проводится персональная работа в решении вопроса.
Телеканал "360" пишет также, что ехавший в Стамбул туристический автобус сгорел на автомагистрали "Фракия" в Болгарии. Погибших нет.