Экс-глава офиса Зеленского напомнил о невыполненных обещаниях Киева

Парижские обещания российскому президенту Владимиру Путину, данные во время встречи "нормандской четверки", так и остались невыполненными. Об этом рассказал бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

Переговоры во время того саммита проходили тяжело, отмечает экс-чиновник. Путин в рамках встречи очень уважительно общался с Зеленским и хотел найти решение конфликта в Донбассе. Богдан подчеркнул, что в итоге было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках региона.

"Наобещали одно — не сделали ничего", — подвел итог бывший глава украинского офиса президента.

Отмечается, что последняя встреча нормандского формата состоялась 3 июля 2020 года в Германии. В итоге украинская сторона так и не прояснила, когда все же будет готов проект поправок в Конституцию по децентрализации. Киев сообщил, что для начала нужно выполнить решения, принятые ранее, по режиму прекращения огня в Донбассе, передает РИА Новости.