Штаб Байдена выкупил аккаунт подростка в соцсети для продвижения на выборах

Команда кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена выкупила у подростка из Калифорнии аккаунт в соцсети Instagram для продвижения на выборах. Количество подписчиков на странице после этого резко увеличилось.

Представители предвыборного штаба Байдена обратились к 15-летнему подростку, которому принадлежал Instagram-аккаунт под названием TeamJoeBiden. Теперь мальчик будет сотрудничать с командой демократа и продолжать заниматься агитацией в социальных сетях.

Калифорнийский школьник за время летних каникул собрал большое количество подписчиков при продвижении аккаунта, который теперь поменял название на VoteJoe.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что если на предстоящих президентских выборах победит его основной оппонент, кандидат от демократов Джо Байден, это приведет к уничтожению среднего класса в США. Об этом сообщало Associated Press.