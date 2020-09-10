Создатель "Новичка" разгромил версию немецких СМИ об отравлении Навального

Организаторы "отравления" Алексея Навального могли устроить биохимическую ловушку, которая навела Запад на мысль о "Новичке". Об этом заявил один из создателей вещества, химик Леонид Ринк.

Ученый считает, что версия об отравлении Навального "Новичком" не выдерживает никакой критики, передает РИА Новости. Он рассказал, что это вещество могло бы нанести вред не только Навальному, но и окружающим его людям. Химик отметил, что высокая летальность газа не дала бы Навальному шанса доехать живым до больницы. По его мнению, участники провокации могли применить один из элементов "Новичка" для обнаружения его маркеров в анализах блогера, что вызывает подозрения о причастности проводивших анализы экспертов к произошедшему.

Телеканал "360" пишет, что МИД РФ ответило на заявления стран "Большой семерки", выступивших с безосновательными нападками в сторону России. В ведомстве отметили, что руководство Германии до сих пор не предоставило никаких доказательств в виде данных обследования Навального.

Политолог Руслан Осташко рассказал, почему Германия не предоставила никаких данных по Навальному Москве, а в обход передала информацию экспертам ОЗХО. По его мнению, Западу выгодно нагнетать истерию вокруг ситуации с блогером, чтобы создать давление на Россию в виде санкций.