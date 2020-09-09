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23:28   9 Сентября 2020
Армия

Россия перехватила норвежские самолеты-разведчики над Баренцевым морем

Россия перехватила норвежские самолеты-разведчики над Баренцевым морем

Российским истребителям МиГ-29 пришлось подняться в воздух, чтобы перехватить два самолета разведки ВВС Норвегии в небе над Баренцевым морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

В среду, 9 сентября, было обнаружено приближение самолета-разведчика и патрульного самолета к Государственной границе Российской Федерации. Цели были обнаружены средствами контроля воздушного пространства РФ над водами Баренцева моря.

Чтобы не допустить пересечения границы, в небо взлетели два российских истребителя. Они квалифицировали самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20", а также самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион". Летающие аппараты принадлежали ВВС Норвегии, передает РИА Новости.

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Автор: Ирина Большунова
#рф #ввс #норвегия #миг-29

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