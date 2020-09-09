Арабские СМИ: Анкара не готова отказаться от влияния на экономику Ливии

Власти Турции давят на членов переговоров в Марокко из-за Центрального банка Ливии, так как Анкаре выгодно, чтобы организация оставалась под контролем главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

Как сообщают арабские СМИ, власти Анкары не готовы отказаться от влияния на экономику североафриканской страны. Сейчас Центробанк Ливии контролирует ПНС, что позволяет распределять доходы от добычи нефти между бандформированиями и Турцией.

Палата представителей Ливии хочет, чтобы спонсирование террористов за счет энергоресурсов страны прекратилось. По этой причине члены парламента предложили перенести Центробанк страны в Бенгази, после чего Национальная нефтяная корпорация (ННК) сможет остаться на территории Триполи. Однако членов Высшего государственного совета это не устроило, так что они пригрозили выходом из переговоров.

Издание Al-Arabiya сообщает, что на отказ от передислокации банка повлияла Турция, власти которой оказывали давление на участников обсуждения и лоббировали интересы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, неизвестно, кто теперь является главой Центробанка Ливии, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).