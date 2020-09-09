Генпрокурор Краснов рассказал о статистике по коррупции в России

Выявление крупных хищений и взяток стало чаще происходить за последнее время в России. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов.

Генпрокурор сообщил, что в России за семь лет было конфисковано "серых" активов у чиновников на 9,4 млрд руб в виде недвижимости. По его словам, суды смогли вернуть только 47 млн рублей из 1,9 млрд. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Краснов сообщил, что в России происходят изменения структуры коррупции. Генпрокурор рассказал, что чиновников стали все больше увольнять в "связи с утратой доверия". Он заявил, что это связано с улучшением выработки у правоохранительных органов ориентиров на выявление более опасных посягательств.