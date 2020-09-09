62-летний Алек Болдуин сообщил о рождении шестого ребенка

Голливудский актер Алек Болдуин поделился с подписчиками в Instagram радостной новостью об очередном пополнении в семье: его жена Хилария Болдуин родила ребенка.

Тренер по йоге Хилария Болдуин, в браке с которой у актера подрастает четверо детей, рассказала о своей беременности в апреле. Она убедилась, что ее ребенку ничего не грозит и поспешила поделиться этой новостью с подписчиками в социальной сети. Прежде Хилария Болдуин пережила два выкидыша.

Каждый из супругов опубликовал пост о рождении малыша в своих профилях. При этом неизвестно, родился ли у пары мальчик или девочка. Также держится в секрете имя младенца.

Алек Болдуин женился на Хиларии в 2012 году. В браке у пары родились четверо детей — одна дочь и трое сыновей. Прежде звезда Голливуда был женат на актрисе Ким Бейсингер, которая родила ему дочь.