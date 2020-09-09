Белоруссия подключилась к испытанию российской вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Белоруссии подключилось к третьему этапу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.

Препарат может быть использован только после его регистрации в соответствии с белорусским законодательством, отметил премьер-министр. Дату поступления вакцины он не назвал. Головченко сообщил, что сам уже привился от коронавируса и чувствует себя хорошо.

Первую вакцину от коронавируса зарегистрировали в России. Глава государства Владимир Путин объявил об этом 11 августа. А 24 августа Путин и Лукашенко договорились испытать препарат в Белоруссии. Жители смогут поучаствовать в третьем этапе испытаний добровольно.