Лавров анонсировал встречу межправительственной комиссии РФ и Киргизии

Заседание межправительственной комиссии России и Киргизии, на котором две стороны обсудят торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, пройдет 21 сентября. Об этом информировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во время открытия встречи с министром иностранных дел Киргизии Чингизом Айдарбековым он сообщил о том, что заседание состоится в онлайн-режиме.

"Идя навстречу вашим пожеланиям, Алексей Оверчук готов ее провести 21 сентября", — обозначил Лавров.

Со слов Лаврова, российский президент Владимир Путин посетит Киргизию сразу же, как только это позволит эпидемиологическая ситуация с пандемией коронавируса.