Украина ужесточила правила въезда для граждан других стран

Украинское правительство подвергло изменениям перечень исключений для иностранцев, которым разрешен въезд на территорию государства. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины Facebook.

Теперь Киев запретил въезд в страну иностранцам, следующим транзитом.

Правительство Украины с 12 марта на фоне эпидемии COVID-19 ввело общенациональный карантин. Ряд ограничительных мер решили смягчить с 11 мая.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что теперь власти планируют прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае скачка заболеваемости в целом по стране в отдельных регионах Украины карантинные меры будут усиливаться локально.