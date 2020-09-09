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20:38   9 Сентября 2020
Политика

Украина ужесточила правила въезда для граждан других стран

Украина ужесточила правила въезда для граждан других стран

Украинское правительство подвергло изменениям перечень исключений для иностранцев, которым разрешен въезд на территорию государства. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины Facebook.

Теперь Киев запретил въезд в страну иностранцам, следующим транзитом.

Правительство Украины с 12 марта на фоне эпидемии COVID-19 ввело общенациональный карантин. Ряд ограничительных мер решили смягчить с 11 мая.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что теперь власти планируют прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае скачка заболеваемости в целом по стране в отдельных регионах Украины карантинные меры будут усиливаться локально.

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Автор: Яна Либерман
#украина #мвд #карантин

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