20:38 9 Сентября 2020Политика
Украина ужесточила правила въезда для граждан других стран
Украинское правительство подвергло изменениям перечень исключений для иностранцев, которым разрешен въезд на территорию государства. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины Facebook.
Теперь Киев запретил въезд в страну иностранцам, следующим транзитом.
Правительство Украины с 12 марта на фоне эпидемии COVID-19 ввело общенациональный карантин. Ряд ограничительных мер решили смягчить с 11 мая.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что теперь власти планируют прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае скачка заболеваемости в целом по стране в отдельных регионах Украины карантинные меры будут усиливаться локально.