Белград отменил участие в международных военных учениях из-за давления ЕС

Беспрецедентное политическое давление на руководство Сербии вынудило его заморозить участие во всех международных военых учениях. Министр обороны страны Александр Вулин сообщил, что заморозка будет действовать шесть месяцев.

Отказ Сербии от участия в международных военных учениях имеет тотальный характер. Как передает РИА Новости, министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что сербские военные не будут принимать участие ни в каких маневрах ни с какими организациями, чтобы сохранить военно-нейтральный статус страны.

Вулин отметил беспрецедентное давление, оказываемое на сербское руководство со стороны Евросоюза, ставя вопрос о самом европейском будущем Сербии. При этом он добавил, что участие сербских военных в миротворческих операциях будет оговариваться отдельно. Об отказе Сербии от участия в учениях по линии ОДКБ "Нерушимое братство" в организации ничего пока не знают.