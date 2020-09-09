Первый полет МС-21 с двигателем ПД-14 пройдет в соответствии с графиком

Первый испытательный полет самолета МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 состоится в соответствии с графиком, никаких предпосылок для его переноса нет. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Испытательный полет самолета МС-21 состоится в этом году. Все комплекты двигателей уже доставлены в "Иркут", сборочная бригада также уже на месте, передает слова Борисова ТАСС.

"По моей информации, никаких сложностей и предпосылок срыва не должно быть, мы надеемся, что в этом году МС-21 полетит уже с российским двигателем", - сказал Борисов.

Юрий Борисов во время рабочей поездки в Пермь посетил "ОДК - Пермские моторы" и "ОДК-Авиадвигатель", чтобы ознакомиться с процессом производства двигателей ПД-14. Данная силовая установка - первый турбовентиляторный двигатель российского производства. В СССР в конце 1980-х годов был разработан авиадвигатель четвертого поколения ПС-90А.