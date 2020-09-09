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20:34   9 Сентября 2020
Армия

ПКРК "Бал" и "Бастион" уничтожили неприятеля на учениях в Черном море

ПКРК "Бал" и "Бастион" уничтожили неприятеля на учениях в Черном море

Учения противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" состоялись в акватории Черного моря. В ходе мероприятия военные уничтожили условного неприятеля.

Учения дивизионов береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" были проведены на полуострове Крым, в акватории Черного моря. Они совершили марши в позиционные районы, отработав алгоритм действий по инженерному оборудованию и маскировке позиций.

Тренировочные маневры завершились удачно благодаря четкой отработке алгоритма боевых действий. Он заключался в том, чтобы нанести ракетный удар по кораблю условного противника с дальнейшей сменой стартовых позиций и повторением ракетных ударов. Тренировка по уничтожению противника была выполнена с помощью электронных ракетных пусков. Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

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Автор: Яна Либерман
#учения #черное море #ракетный комплекс

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