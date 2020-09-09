Беглов отметил потенциал сотрудничества Петербурга и Новгородской области

Потенциал сотрудничества Санкт-Петербурга и Новгородской области не исчерпан, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на встрече с главой Новгородской области Андреем Никитиным.

Глава Петербурга в ходе встречи с коллегой из соседнего региона предложил разработать совместную программу загрузки предприятий, занятых производством высокотехнологичной продукции. Он также пригласил новгородские предприятия принять участие в двух форумах, которые пройдут в Северной столице 11-13 ноября текущего года. Речь идет о Международном промышленном форуме "Российский промышленник" и Петербургском международном инновационном форуме.

По словам Беглова, один из этапов Чемпионата по профмастерству по стандартам Worldskills, который должен пройти в Петербурге в 2022 году, могут провести в Новгородской области.

"Мы можем уже сейчас к нему вместе готовиться", — цитирует Александра Беглова "Город+".

Он также рассказал, что Петербург стал воротами для туристов, которые отправляются в путешествия в другие регионы и города Северо-Запада, в том числе в Новгородскую область. Как отметили в Смольном, с августа 2020 года в Петербурге транслируются ролики о туристическом потенциале Новгородской области, а с сентября видео выходит на Новгородском областном телевидении.