Коротченко объяснил, почему танк PL-01 не станет соперником «Арматы»

Американский журнал The National Interest опубликовал хвалебную статью о новом танке НАТО, сконструированном в Польше. Модель PL-01 издание называет конкурентом для российских танков. Военный эксперт Игорь Коротченко не считает, что новинка может сравниться с отечественными танками.

Польша — далеко не лидер в области танкостроения, констатирует Коротченко. Он уверен, что польские инженеры не могли разработать машину, способную противостоять России.

«Она в принципе не способна создать что-то подобное. Второе — Польша активно закупает немецкие танки «Леопард» различных модификаций. В данном случае это известная модель и никаких новаций в ней быть не может. Польша не более чем звено в общей стратегии стран НАТО, поэтому никаких разработок, которые могли бы изменить ситуацию в Польше в области танкостроения, нет», — рассказал Коротченко в комментарии изданию «Слово и дело».

Только Россия совершает в сфере танкостроения прорывные достижения: например, танк третьего поколения «Армата». На данный момент Польша не способна сконструировать что-то лучше российского оборонного шедевра, и уж тем более PL-01 не способен побороть «Армату» пусть даже и в выдуманном противостоянии.

«Вот как Украина не способна совершить полет на Луну, так же и Польша не способна создать шедевр в области мирового танкостроения. Единственная разработка совершенно новая и прорывная, которая была сделана за последние годы, это российский танк «Армата». Все остальные разработки не выходят на этот уровень. Тем более польские», — заключил военный эксперт.

В конце июля журнал The National Interest внес «Армату» в топ-5 «смертоносного российского вооружения». О том, какие еще оборонные разработки РФ вошли в рейтинг американского издания читайте в материале «Пять самых опасных сухопутных вооружений России по версии США».