Железняк выступил против "навешивания ярлыков" по ситуации с Навальным

Депутат Госдумы Сергей Железняк выступил против "навешивания ярлыков" со стороны ФРГ по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По словам депутата, Россия заявила о заинтересованности в объективном и непредвзятом расследовании инцидента.

Парламентарий призвал не назначать виновных в ситуации без объективно проведенного расследования.

"Скоропалительную и ничем не доказанную позицию глав МИД стран G7 можно расценивать исключительно как попытку закрутить очередной виток антироссийской кампании", — заявил Сергей Железняк в интервью РИА Новости.

Истинные цели ситуации с Навальным становятся ясны после того, как США и некоторые страны ЕС заговорили о санкциях против строительства газопровода "Северный поток — 2", убежден депутат.

Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Мужчину госпитализировали из аэропорта в Омске, где в экстренном порядке приземлился борт. Через несколько дней Навального, впавшего в кому, увезли в немецкую клинику "Шарите". По данным врачей из Омска, в организме блогера ядов обнаружено не было, но власти ФРГ уверяют, что его якобы отравили.