"Много было хорошего и правильного": боксер Поветкин об СССР

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о том, как общался со стариками о временах СССР, а также о своем хорошем отношении к Советскому Союзу в ходе интервью YouTube-каналу Metametrica.

"Я считаю, что в СССР очень много было хорошего и правильного", — обозначил спортсмен.

Он рассказал, как в свое время много беседовал с представителями старшего поколения, которые часто вспоминали Советский Союз с улыбкой на лице. По его мнению, "это о многом говорит".

Поветкин, которому в настоящее время 41 год, выступает в тяжелой весовой категории и является профессиональным боксером с 2005 года. На его счету почти 40 боев, в 36 из которых он одержал победу. Его следующий поединок, предположительно, пройдет с британцем Диллианом Уайтом, которого он победил в прошлый раз.