The Times рассказала, как Черчилль планировал нанести ядерные удары по СССР

Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, в 1951 году, когда он возглавлял оппозицию в британском парламенте, обсуждал возможность нанесения десятков ядерных ударов по городам Советского Союза, чтобы заставить Кремль повиноваться.

Об этом в среду, 9 сентября, сообщает британское издание The Times, ссылаясь на обнаруженную недавно в архивах американской газеты New York Times служебную записку ее издателя.

В сенсационном документе генеральный директор NYT Джулиус Окс Адлер, в частности, рассказывает о своем разговоре с Уинстоном Черчиллем, в ходе которого британский политик, отхлебывая из бокала шампанское, сначала спросил, сколько ядерных ракет есть у США, а затем предложил нанести ядерные удары по советским городам. Этот разговор, как отмечается, состоялся 26 апреля 1951 года в принадлежавшем Черчиллю доме в Кенте.

Во время беседы, Черчилль, который в то время находился между своими двумя премьерскими сроками и возглавлял в британском парламенте оппозицию, по словам Адлера, выражал сожаление по поводу «слишком слабой и неагрессивной» британско-американской политики по отношению к СССР.

«Затем Черчилль довольно резко попросил меня назвать количество имеющихся у нас [США] атомных бомб, а также дать оценку российского арсенала. Я ответил, что, к счастью, не вхож в высшие круги правительства, а следовательно, не обременен знанием столь устрашающей тайны», — рассказывает Адлер в служебной записке.

После этого, продолжает он, Черчилль ошеломил присутствующих, заявив, что будь он по-прежнему премьер-министром и имей согласие своего правительства, он бы выдвинул России несколько условий в виде ультиматума, а после того, как русские ожидаемо отказались бы их выполнять, он поставил бы Кремль в известность о намерении сбросить атомные бомбы на 20-30 советских городов.

«Одновременно мы должны будем предупредить их о необходимости срочно эвакуировать гражданское население всех поименованных городов. Черчилль полагал, что русские снова откажутся рассмотреть наши условия. Тогда мы должны будем нанести удар по одной из целей, а в случае необходимости и по другим. Определенно, после третьего удара паника возникнет не только среди гражданского населения, но и в Кремле, и тогда наши условия будут выполнены», — пишет Адлер.

При этом, как отмечает издатель, он счел нужным предупредить Черчилля, что американский народ не согласится на ведение превентивной войны подобными методами, а на применение атомного оружия согласится только в качестве ответного удара. Также Адлер добавил, что Британия и США должны будут считаться со мнением многочисленных партнеров, а те могут не согласиться с подобной политикой.

«Вскоре после этого подали портвейн», — отмечает американец.

Этот сенсационный документ был обнаружен руководителем отдела истории Эксетерского университета Ричардом Тойе в бумагах «Нью-Йорк Таймс». При этом историк отмечает, что с подобными угрозами Уинстон Черчилль выступал еще в 1949 году, когда у Советского Союза не было собственной атомной бомбы. Но тот факт, что в 1951 году, когда СССР уже обзавелся ядерным оружием, Черчилль не отказался от этой идеи, по словам Тойе, стал откровением и заставил усомниться в здравомыслии британского политика на тот момент.