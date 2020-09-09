Профессия врача стала более популярной из-за пандемии коронавируса

Интерес к профессии врача значительно возрос после пандемии коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Медик возглавляет Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии. По его словам, в начале учебного года на обучение в ординатуру пришло 380 человек при наличии только 16 бюджетных мест. Каприн также высоко оценил действия российских властей во время пандемии. Перепрофилирование клиник происходило при создании всех необходимых условий. Онкологические больные также получали лечение, несмотря на сложную ситуацию.

"Это огромная заслуга Минздрава. Министр принял решение не закрывать онкологические учреждения", — цитирует врача издание NEWS.ru.

Многие пациенты не могли попасть в иностранные медицинские учреждения из-за закрытых границ. Они все проходили процедуры в России, подчеркнул Каприн.