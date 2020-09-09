Врио главы Хабаровска даст свой номер телефона главам муниципальных районов

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев дал обещание предоставить лидерам муниципальных районов региона свой личный контактный номер для обсуждения существующих проблем. Об этом он рассказал, выступая в правительстве края.

Во время своего выступления на совещании с главами 17 муниципальных районов, Хабаровска и Комсомольска-на Амуре, состоявшегося 9 сентября, он рассказал, что людям неважно, какая власть будет решать имеющиеся проблемы — федеральная, муниципальная или региональная.

"Им хочется, чтобы их проблемы решались. И мы это будем делать. Каждый день, каждый на своем месте, но сообща", — обозначил политик.

Имеющиеся в регионе проблемы необходимо решать оперативно, а потому он даже готов дать главам районов номер своего мобильного, чтобы они были с ним на постоянной связи.