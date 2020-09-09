Ансамбль песни и пляски ЦВО выступит в Екатеринбурге в День танкиста

Российские танкисты отмечают свой профессиональный праздник во второе воскресенье сентября. В этом году жители и гости Екатеринбурга увидят 12 сентября концерт ансамбля песни и пляски ЦВО, который выступит с уникальной программой.

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа порадуют танкистов концертом в Екатеринбурге. Как сообщает ИА "Уральский меридиан", кроме традиционных песен про танкистов и танцевальных номеров, на концерте 12 сентября можно будет впервые увидеть номер, во время которого девушки будут петь и фланкировать казачьими шашками.

Сами же танковые войска России ожидает масштабная модернизация. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, как передает NEWS.ru, недавно заявил, что итоги танкового биатлона на Армейских международных играх "АрМИ-2020" подтолкнули его к принятию решения о модернизации всех Т-72 до Т-72Б1.