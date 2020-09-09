Россию ждет новая пенсионная реформа. Что о ней говорят в парламенте?

Минфин РФ разработал новый механизм сохранения пенсионных накоплений. Так называемый «гарантированный пенсионный продукт» предполагает добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирует сохранность средств, налоговые льготы для предпринимателей и налоговые вычеты для граждан.

Преимущества и недостатки очередной пенсионной реформы «Политика Сегодня» обсудила с первым зампредом комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием Рязанским.

— Насколько эффективна предлагаемая Минфином концепция гарантированного пенсионного продукта?

— Для того, чтобы не только те скромные 14-15 тысяч рублей получать, а что-то большее, существует накопительная система, которая в мире развита. Потому что это дополнительный доход для самих пенсионеров. А с точки зрения государства, она [система] еще интересна тем, что это дешевые средства, годные средства для государства в качестве инвестиции: в дороги, в аэропорты, в крупные социальные объекты, в коммерческие объекты, которые в дальнейшем дадут необходимую прибыль.

Многие пенсионные системы служат таким объектам развития. И никого не удивляет, что пенсионеры из Норвегии вкладывают деньги со своего пенсионного накопительного компонента в дороги, например, в Австралии. Потому что дороги в Австралии дадут им дополнительный доход, который будет помогать им в жизни в пенсионном деле. К этому мы тоже стремимся.

Министерство финансов предлагает изменить на ту накопительную компоненту, которая была введена несколько лет назад, уже превратить ее в индивидуальный пенсионный капитал. <…> Вот это важная функция государства — сохранить этот накопительный компонент, не дать ни в коем случае пустить его по миру различного рода мошенникам. Я понимаю, чем занимается в данном случае Минфин и ЦБ, эти споры идут давно. Споры идут добровольно или добровольно-принудительно с работодателем, по-всякому. Но принцип, мне кажется, должен быть понятным. Это должно быть добровольно. И во-вторых, безусловно, это должно быть гарантировано государством.

— Поможет ли такая модель россиянам получить замороженные в 2014 году пенсионные накопления?

— Дело в том, что вы совершаете ошибку. Она заключается в том, что никакие накопительные компоненты не заморожены. Все те средства, которые находились в накопительном компоненте наших граждан, работали и продолжают работать.

Речь идет о тех средствах, которые по тот момент времени находились на накопительных счетах, они до сих пор продолжают работать в системе накопительного компонента. Их никто не замораживал. Заморожено было только право дополнительно вносить взносы накопительного компонента.

А те средства, которые были уже вложены, они продолжают работать, либо в системе управляющей компании, либо в пенсионных фондах. Так что те средства продолжают работать в силу того, что они еще являются индивидуальными. Они находятся на персонализированном пенсионном счете.

— Как Минфин может гарантировать, что гарантированный пенсионный продукт не постигнет судьба накопительной пенсии?

— Здесь речь идет не о ведомстве, а о государстве. Это система государственных гарантий. Она создается абсолютно по тем же лекалам, как создана сейчас система страхования наших вкладов в банки. Таким же образом создана система страхования и гарантирования тех накоплений, которые есть в накопительном пенсионном компоненте. Абсолютно на тех же принципах.

Так что в этой части государственные гарантии как раз к этому и сводятся, что вы всегда гарантированно получите капитал свой. Вы получите номинал. Вы не гарантированно можете получить доходы, наложенный капитал в силу недобросовестности тех компаний, которые управляют вашим капиталом, если вы выбрали эту компанию в качестве управляющей. Но, по крайней мере, государство вам гарантирует, что вы получите номинал, 100%.

— Как убедить граждан решиться на добровольные отчисления от заработной платы?

— Это дело каждого из нас. Если у вас есть желание все-таки что-то накопить на старость, вы должны выбрать для себя вариант такого рода накоплений. Самый простой и тривиальный вариант — это деньги, которые лежат в банке, депозит. На сегодняшний день ставка депозита не очень высока. На следующий год прогнозируется, если я не ошибаюсь, 3,8%, может быть даже меньше. И банки начинают жадничать и столь высокие проценты, которые были раньше, они просто уже не дают. А это означает, что вы, как возможный пользователь этих ресурсов отложенных, хотите найти более выгодный вариант. Тут вам предлагают либо облигации, либо какие-то другие, более рискованные операции.

Но пенсионные деньги все-таки требуют более тихой гавани, без особых рисков. Поэтому, как правило, люди пожилого возраста выбирают на будущее менее высокие проценты, но гарантированные сохранные компоненты. Вот один из таких сохранных компонентов может быть частная пенсионная система, частно-государственная пенсионная система, профессиональная пенсионная система, созданная на принципах отраслей.

— Предполагаются ли какие-то ограничения, «потолок» единоразовой выплаты в рамках гарантированного пенсионного плана?

— Как правило, едино разовые выплаты — это выплаты небольшого объема суммы. Если не ошибаюсь, менее 5%. А все остальные компоненты, как правило, делятся между двумя условными, что называется, выборами. Первый выбор —это пожизненно, второй вариант, когда вы решили получать временно, к примеру, в течении 10–12 лет. И вы ту сумму делите на 10–12 лет и будет вам выплачиваться ровными долями ежемесячно.

Поэтому накопительный элемент чем интересен — это деньги ваши, вы распоряжаетесь ими. Если ваша обычная государственная пенсия, ей вы не распоряжаетесь: не можете ускорить выплату, изменить ее параметры без соответствующих решений. Здесь у вас есть все-таки право выбора. Вот чем отличается накопительный элемент.