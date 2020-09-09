Депутат Госдумы Пискарев насторожен молчанием ФРГ о Навальном

Инцидент с блогером Алексеем Навальным мог быть использован Западом для дестабилизации РФ в международном сообществе, заявил депутат Василий Пискарев.

Госдума 10 сентября 2019 года утвердила решение о создании Комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. За прошедший год представители структуры установили, кто и при чьей поддержке ведет антироссийскую деятельность, заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

В Госдуме обратили внимание на ситуацию с блогером Алексеем Навальным. У России есть основания полагать, что инцидент не обошелся без иностранного вмешательства, заявил Пискарев. Западные структуры использовали данную тему, чтобы выставить Россию в негативном свете в международном сообществе. Пискарев также обратил внимание на поведение властей ФРГ, которые затягивают отправление ответов на запросы РФ. Немецкие врачи до сих пор не предоставили Москве результаты анализов Навального, проведенных на территории ФРГ.

"Напрашивается вопрос: если их отказываются предоставить, значит, нашим немецким партнерам есть что скрывать?" — отметил Пискарев.

Депутат согласился со словами председателя Госдумы Вячеслава Володина о спланированной антироссийской кампании Запада. Ее цель — оправдать введение новых санкций против РФ, заявил Пискарев. Западные СМИ тиражируют вброс об "отравлении" Навального в попытке дестабилизировать ситуацию в Россию. До истины в ситуации с блогером будет добраться достаточно сложно, если ФРГ не сделает шаг навстречу, подытожил Пискарев. Полное его интервью читайте на сайте "Российской газеты".

Отравление Навального могло стать следствием конфликта блогера с бизнесменом Владимиром Ашурковым, сообщает издание "Правда.Ру". Вероятная виновница инцидента — лондонская продавщица книг Мария Певчих, следует из расследования СМИ.