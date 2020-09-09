Диетолог назвала самый опасный ингредиент в шаверме

Шаверма считается самым безвредным продуктом на рынке фастфуда, однако ее главная опасность заключается именно в соусе, заявила диетолог Римма Мойсенко.

Блюдо считают безопасным из-за безобидного состава: курица, свежие овощи и сметанно-кефирный соус. Однако именно в нем таится главная угроза, а без соуса шаверма не кажется уже такой вкусной. По словам специалиста, любой соус — совершенно не диетический продукт, так как может содержать переизбыток соли, жира, сахара и прочего.

Настоящий качественный соус будет дорогим, поэтому на замену приходят дешевые растительные масла в виде трансжиров. Шаверму можно считать нездоровым продуктом, но самым безопасным среди фастфуда, резюмировала диетолог в интервью Nation News.

Не только ингредиенты шавермы могут нести вред организму. Диетолог Ольга Бурлакова считает, что в приготовлении блюда опасным является отсутствие санитарных норм в соответствующих заведениях, передает телеканал "360".