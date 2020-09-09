Китай указал на слабое место истребителей пятого поколения

Китайское военное командование проанализировало и испытало истребители J-20. В ходе тестов были выявлены слабые места крылатых машин.

Истребитель J-20 испытали во время ночных полетов. Задача истребителя во время полета заключалась в том, чтобы приближаться к цели максимально близко для нанесения удара. При этом истребитель должен был оставаться вне досягаемости наземных средств ПВО.

Благодаря ночным полетам китайские военные раскрыли слабое место истребителя: им оказался двигатель Ал-31ФМ2 российского производства. Известно, что у данного двигателя были некоторые трудности с малозаметностью, а его показатели скрытности особенно ухудшались на сверхзвуковых скоростях. Теперь в планах КНР поставить на замену двигатель WS-15 отечественного производства. Они надеются, что это поможет скорректировать все минусы истребителя J-20.