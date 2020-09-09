В Совфеде рассказали о дополнительных мерах поддержки граждан

Правительство одобрило дополнительные выплаты для безработных граждан с детьми в сентябре, однако не исключено, что осенью в России появятся новые меры социальной поддержки, рассказал сенатор Валерий Рязанский.

Кабмин принял решение выплатить по 3 тысячи рублей на ребенка к пособию по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми. Как отметили в правительстве, это одна из мер поддержки населения в условиях пандемии. На данный вид соцподдержки претендует 2,8 млн россиян. Правительство выделит из федерального бюджета на эти цели около 8,5 млрд рублей.

"Вопрос, нужно ли дальше пролонгировать выплаты на несовершеннолетних и период действия повышенных пособий по безработице, сейчас не праздный", — считает первый зампред Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

При этом он отметил, что все новые решения правительства будут увязываться с жестким мониторингом текущей ситуации в экономике. Если будет необходимость, то последующие меры социальной поддержки будут приниматься в ручном режиме, с учетом реальной динамики макроэкономических показателей, объяснил сенатор в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

По словам Рязанского, новые меры соцподдержки должны носить адресный характер, потому как часть отраслей экономики довольно быстро преодолевает последствия пандемии, а другие демонстрируют рост с заметным отставанием.

Кроме того, в ближайшее время к обсуждению вопроса о дополнительных мерах поддержки подключится Госдума. Поэтому не исключено, что в России осенью могут появиться новые выплаты и другие меры поддержки населения, заключил Рязанский.