19:31 9 Сентября 2020Происшествия
Козловского вызвали в суд по делу о компенсации за травму на спектакле
Актер Данила Козловский предстанет перед судом по делу о травмировании зрительницы из Северной столицы.
Жительница Санкт-Петербурга подала иск к Малому драматическому театру. Женщина потребовала выплатить ей миллион рублей за инцидент, произошедший в декабре прошлого года.
Во время спектакля "Гамлет" петербурженке в голову попала отлетевшая часть металлической флейты, которую использовал Козловский в качестве реквизита, пишет Федеральное агентство новостей. После случившегося пострадавшая обратилась к медикам. Они наложили женщине швы и назначили курс лечения.
Теперь пострадавшая петербурженка намерена получить денежную компенсацию от МДТ за причиненный ущерб. Свои моральные страдания жительница Северной столицы оценила в миллион рублей.