Козловского вызвали в суд по делу о компенсации за травму на спектакле

Актер Данила Козловский предстанет перед судом по делу о травмировании зрительницы из Северной столицы.

Жительница Санкт-Петербурга подала иск к Малому драматическому театру. Женщина потребовала выплатить ей миллион рублей за инцидент, произошедший в декабре прошлого года.

Во время спектакля "Гамлет" петербурженке в голову попала отлетевшая часть металлической флейты, которую использовал Козловский в качестве реквизита, пишет Федеральное агентство новостей. После случившегося пострадавшая обратилась к медикам. Они наложили женщине швы и назначили курс лечения.

Теперь пострадавшая петербурженка намерена получить денежную компенсацию от МДТ за причиненный ущерб. Свои моральные страдания жительница Северной столицы оценила в миллион рублей.