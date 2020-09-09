"Голос народа услышан": власти Сыктывкара займутся самой опасной дорогой

Представители администрации города Сыктывкара после огромного резонанса приехали посмотреть на самую опасную дорогу города, которая ведет к школе №24. Они пообещали жителям завершить ремонтные работы к октябрю.

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) Республики Коми долго пытались добиться от властей каких-либо действий относительно решения проблемы. Так и не дождавшись ремонта опасной дороги, они ко Дню знаний своими силами построили деревянный мост. Путь в школу стал для детей безопаснее, однако полностью проблема не решилась. На дороге отсутствует освещение, а дорожное покрытие разрушено, рассказала глава республиканского ОНФ Елена Иванова.

После общественного резонанса власти Сыктывкара наконец проявили интерес к проблеме. Они заявили, что народ услышан, и рассказали, что планируют сделать на опасном участке.

"Мы его выровняем грейдером и подсыпем возвратным материалом, асфальтовой бетонной крошкой, постараемся закрепить его", — рассказал начальник управления ЖКХ Сыктывкара Александр Гонтарь.

Кроме того, планируется установить светильники, чтобы в темное время суток школьникам было безопаснее идти домой. Периодически на опасный участок будет отправляться дежурная бригада, которая должна следить за состоянием дороги, передает ФАН. По словам Гонтаря, все работы будут завершены уже в сентябре.