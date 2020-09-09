18:46 9 Сентября 2020Общество
Легенда электронной музыки Саймеон Кокс скончался на 83-м году жизни
Основатель музыкального дуэта Silver Apples Саймеон Кокс скончался на 83-м году жизни.
Врачи диагностировали у Саймеона Кокса фиброз легких, о его смерти сообщил портал Daily Star. У музыканта из близких остались брат, племянник и подруга.
Кокс основал дуэт Silver Apples с Дэнни Тейлором в 1967 году. Музыканты выпустили первый альбом уже через год после создания дуэта, для его записи Кокс сам собрал музыкальный инструмент.
Позднее музыкант играл вместе с американским гитаристом Джими Хендриксом. Дэнни Тейлор скончался в 2004 году.