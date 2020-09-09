В Госдуме высказались за продление выплат безработным

Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» высказалась за продление мер поддержки, введенных на период пандемии для безработных родителей, а также иных категорий граждан.

«По поручению президента эти меры были нацелены именно на поддержку граждан в период пандемии. В особенности граждан, потерявших работу. Но с учетом того, что период их действия завершен, думаю, что зависит только от правительства. По возможности было бы, наверное, правильно с учетом тех особенностей экономики, которые уже понятны: по результатам анализа, по результатам статистических наблюдений и налоговых отчетов. <…> Я думаю, что необходимо помогать малоимущим семьям, вне зависимости имеют ли работу их родители или нет», — оценила возможность продления выплат депутат.

Кроме того, Бессараб уверена в необходимости продления налоговых каникул и налоговых льгот для индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса.

«Насколько мне известно, уже сегодня 15 тысяч россиян лишились такой возможности продлить кредитные каникулы, то есть все пени и штрафы, которые им сегодня грозят — это дополнительная нагрузка. Не все из них уже полностью восстановились на работе, восстановили возможность получения дохода на работе», — сообщила политик.

Депутат уверена, что России пора переходить на систему страхования от безработицы.

«В принципе, это достаточно цивилизованная система, которая предусмотрена в том числе и конвенцией Международной организации труда. И Россия такая страна, которая может обеспечить переход такой достаточно безболезненно, потому что сегодня цифровизация нашей экономики, всех ее сфер достаточно высока», — заключила Бессараб.

Ранее Правительство России утвердило постановление о выплатах безработным родителям на детей в сентябре. Размер пособия составляет 3 тысячи рублей и выплачивается к пособию по безработице на каждого несовершенного ребенка. Целевые средства будут выделены из федерального бюджета и окажут поддержку около 2,8 миллионам граждан.