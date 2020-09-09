Познер положительно воспринял новые стандарты "Оскара"

Российский журналист Владимир Познер положительно воспринял новые стандарты, предъявляемые претендентам на премию "Оскар".

Ранее американская академия кинематографических искусств рассказала о нововведениях в стандартах, предъявляемых к кандидатам на премию "Оскар". Согласно им, как минимум один главный герой киноленты должен представлять расовые меньшинства, 30% актерского каста должно быть представлено женщинами, представителями ЛГБТ, расовых меньшинств или людей с ограниченными возможностями, а тема фильма должна затрагивать ситуацию с какой-либо дискриминационной составляющей. Сообщается, что такие требования будут предъявлены и к составу съемочной группы.

"Это попытка добиться участия расовых меньшинств", — прокомментировал нововведения Познер.

Он обратил внимание, что речь идет о достаточно весомой группе людей, а также отметил, что это касается исключительно номинации "Лучший фильм", а все остальные остаются с прежними требованиями. Об этом сообщает "ПолитРоссия".

"Соединенные Штаты — очень многонациональная страна, было бы правильным развивать и создавать стандарты, расширяющие категории лиц, которых в течение долгого времени, в общем-то, игнорировали, отгоняли подальше от центра", — резюмировал российский журналист.

Ранее первый зампредседателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко заявила о том, что "расовый стандарт" Оскара может привести к снижению его рейтинга.