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18:14   9 Сентября 2020
Политика

Познер положительно воспринял новые стандарты "Оскара"

Познер положительно воспринял новые стандарты "Оскара"

Российский журналист Владимир Познер положительно воспринял новые стандарты, предъявляемые претендентам на премию "Оскар".

Ранее американская академия кинематографических искусств рассказала о нововведениях в стандартах, предъявляемых к кандидатам на премию "Оскар". Согласно им, как минимум один главный герой киноленты должен представлять расовые меньшинства, 30% актерского каста должно быть представлено женщинами, представителями ЛГБТ, расовых меньшинств или людей с ограниченными возможностями, а тема фильма должна затрагивать ситуацию с какой-либо дискриминационной составляющей. Сообщается, что такие требования будут предъявлены и к составу съемочной группы.

"Это попытка добиться участия расовых меньшинств", — прокомментировал нововведения Познер.

Он обратил внимание, что речь идет о достаточно весомой группе людей, а также отметил, что это касается исключительно номинации "Лучший фильм", а все остальные остаются с прежними требованиями. Об этом сообщает "ПолитРоссия".

"Соединенные Штаты — очень многонациональная страна, было бы правильным развивать и создавать стандарты, расширяющие категории лиц, которых в течение долгого времени, в общем-то, игнорировали, отгоняли подальше от центра", — резюмировал российский журналист.

Ранее первый зампредседателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко заявила о том, что "расовый стандарт" Оскара может привести к снижению его рейтинга.

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Автор: Ирина Большунова
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