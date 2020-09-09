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17:51   9 Сентября 2020
Общество

Конкурс на лучшего копателя могил провели в Томске

Конкурс на лучшего копателя могил провели в Томске

Соревнование на скоростное выкапывание могил прошло в Томске, рассказал глава Единой диспетчерской службы ритуальных услуг региона Александр Шарбаев.

Основная цель состязаний заключалась в том, чтобы увеличить эффективность сервиса и повысить качество ритуальных услуг. В мероприятии приняли участие жители Кемерово, Новосибирска, Барнаула и Томска, которые являются работниками ритуальных агентств.

Такое соревнование не первое в России среди сотрудников ритуальной сферы. Ранее во Владивостоке в ходе форума ритуальных агентств планировали провести аналогичный конкурс по копанию могил на скорость. Однако организаторы перенесли данное мероприятие в Омск на последний месяц августа текущего года. Во Владивостоке прошел только дрифт на катафалках, передает телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#соревнование #конкурс #томск #могила #ритуальные услуги

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