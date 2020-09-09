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17:50   9 Сентября 2020
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссии не стоит вступать в НАТО

Лукашенко объяснил, почему Белоруссии не стоит вступать в НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обозначил последствия выхода страны из ОДКБ и вступления в НАТО в ходе интервью российским журналистам.

По словам главы государства, республика будет вынуждена закупать у России оружие по мировым ценам. Лукашенко отметил, что не стоит быть уверенными в том, что российская сторона это оружие продаст. НАТО же поставит Минску хлам, полагает президент Белоруссии.

Также, по мнению политика, РФ не станет спокойно смотреть на вступление соседней республики в военно-политический блок. Он предположил, что в таком случае можно ожидать столкновения России и НАТО.

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Автор: Василий Пименов
#нато #белоруссия #лукашенко

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