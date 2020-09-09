Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:50   9 Сентября 2020
Происшествия

СК Белоруссии сообщил об аресте Колесниковой и Знака

СК Белоруссии сообщил об аресте Колесниковой и Знака

Следственный комитет Белоруссии уведомил, что член президиума координационного совета (КС) Мария Колесникова и оппозиционер Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти.

Белорусские оппозиционеры проходят по уголовному делу в качестве подозреваемых, передает РИА Новости. СК республики сообщил о наличии доказательств совершения представителями КС преступных действий.

По версии следствия Белоруссии, действия фигурантов дела были направлены на дестабилизацию обстановки в стране. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#арест #белоруссия #знак #колесникова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...