17:50 9 Сентября 2020Происшествия
СК Белоруссии сообщил об аресте Колесниковой и Знака
Следственный комитет Белоруссии уведомил, что член президиума координационного совета (КС) Мария Колесникова и оппозиционер Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти.
Белорусские оппозиционеры проходят по уголовному делу в качестве подозреваемых, передает РИА Новости. СК республики сообщил о наличии доказательств совершения представителями КС преступных действий.
По версии следствия Белоруссии, действия фигурантов дела были направлены на дестабилизацию обстановки в стране. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.