Синоптик Леус: глобальное потепление – политическая тема, а не научная

Эпопея с глобальным потеплением и попытками возложить ответственность за него на человеческую деятельность, возникла задолго до того, как эту тему подняла шведская школьница Грета Тумберг.

Об этом в ходе онлайн-конференции на тему «Прогноз погоды. Что ждет землю, глобальное потепление или ледниковый период?», напомнил ведущий специалист «Центра ФОБОС» Михаил Леус.

По его словам, сейчас существуют три основных версии ситуации с глобальным потеплением и ни одна из них не имеет научного подтверждения.

«Одна теория гласит, что глобальное потепление – только влияние человека. Другая версия, что подобное на Земле уже было очень давно и что высокое содержание СО2 естественный путь развития нашей планеты. Третья точка зрения – даже если считать, что в глобальном потеплении виноват человек, то звезда Солнце находится на минимуме своей активности. Последние исследования говорят, что этот минимум продлится еще долго», — сообщил синоптик.

Однако ни одна из данных теорий до сих пор не подтверждена, подчеркнул Михаил Леус. Так же синоптик отметил, что версия о глобальном потеплении, которая в последнее время очень активно продвигается во всем мире, в большей мере относится к политике, чем к науке.

Однако, таяние вечной мерзлоты, может все же привести к катастрофам, как это случилось в конце мая текущего года в Норильске, где в результате разгерметизации бака с дизельным топливом на местной ТЭЦ более 20 тысяч тонн нефтепродуктов попало в грунт и местные реки, создав угрозу для арктической экосистемы.

Кроме того, добавил Михаил Леус, при таянии вечной мерзлоты может оттаять какое-то количество мертвых животных, в которых хранится огромное число бактерий.

Также синоптик заявил, что российская метеорология ни в чем не уступает западной. В 1990-х годах в нашей стране сократилось число гидрометеостанций, но сейчас гидрометеоцентр исправляет эту ситуацию.

«Чем больше будет станций, тем точнее будут прогнозы. От этих станций зависят прогнозы гроз, проливных дождей, шквалов», — объяснил синоптик.

При этом он отметил, что точный прогноз можно дать на неделю вперед, максимум – на десять дней, а все долгосрочные прогнозы погоды – это всего лишь разговоры о средней температуре и отклонениях от нормы.

Стихийные бедствия, по словам Михаила Леуса, предсказать можно, но это не всегда помогает избежать несчастных случаев.

«К сожалению, сейчас и население, и руководители различного уровня пренебрегают этими прогнозами. В частности, в Тюмени десять дней назад упали два строительных крана. Прогноз давали и управление Гидрометцентра и частные. Работа продолжалась, в итоге оба машиниста в больнице, а компании понесли убытки», — рассказал синоптик.

Также и во Владивостоке прошли тайфуны, о которых были заблаговременные и очень точные прогнозы синоптиков, но люди проигнорировали все предупреждения и продолжали ездить на машинах. То есть проблема порой заключается не в неправильных прогнозах, а в неправильной реакции на них. Заключил Михаил Леус.