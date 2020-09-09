Климатолог перечислил грозящие человечеству опасности
Старший научный сотрудник Института биофизики клетки Российской академии наук, климатолог Алексей Карнаухов считает, что средняя температура климатической системы Земли действительно повышается.
«С моей точки зрения, глобальное потепление существует. Причина — выброс человеком углекислого газа, деятельность человека по осушению болот и рубке лесов. Я в него не просто верю, я рассказал об этом людям в своих публикациях», — сказал климатолог.
Алексей Карнаухов, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», не согласился, что зимой умирает больше людей, чем летом.
«Безусловно, низкие температуры вредны для человека, как и высокие. В холодных странах продолжительность жизни выше. Статистику истолковать можно, как угодно», — разъяснил климатолог.
Также Карнаухов напомнил, что углекислый газ образуется при медленном окислении в процессах дыхания, брожения, гниения органических веществ. Выделяется при разложении природных карбонатов, сгорании топлива, образовании дымовых газов, поэтому количество CO₂ и потепление приписывают человеку.
«Активность солнца в настоящее время минимальное. Есть спор о том, что не человек выделяет этот углекислый газ. Ученые легко могут определить происхождение углекислого газа. Есть различные изотопы углерода. В атмосфере Земли большая доля нерадиоактивного углерода», — добавил климатолог.
Самый пессимистичный прогноз, по словам Карнаухова, заключается в том, что глобальное потепление не единственная опасность, грозящая человечеству.
«Самая большая опасность – создание некоего вируса. Остается опасность ядерной войны. В результате глобального потепления начнут таять льды Гренландии. В результате теплая погода в Петербурге Разворот Гольфстрима приведет к тому, что в Петербурге станет холодно как в Гренландии. То есть общая температура во всей северной Европе может понизиться на 20 градусов. Это приведет к тому, что на юге станет еще жарче, на севере – еще холоднее», — подытожил климатолог.