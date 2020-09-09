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17:21   9 Сентября 2020
Политика

Краснов назвал инициаторов провокации с задержанием россиян в Минске

Краснов назвал инициаторов провокации с задержанием россиян в Минске

Специальные службы других государств обманом вынудили россиян приехать в Белоруссию.

Иностранные спецслужбы были напрямую задействованы в провокации с задержанием граждан РФ в Минске в преддверии выборов президента Белоруссии. 33 россиянина были обманным путем заманены в страну. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Президент уже высказался по ситуации с задержанием граждан России", — отметил прокурор

Краснов подчеркнул, что к выводу об обмане пришел после изучения большого количества материалов, связанных с этой историей.

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Автор: Ирина Большунова
#минск #россияне #задержания #Краснов

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