МИД РФ заявил решительный протест послу ФРГ из-за ситуации с Навальным

Послу Германии в Москве заявлен решительный протест в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

Российское внешнеполитическое ведомство высказало недовольство из-за выдвижения Правительством ФРГ голословных обвинений в адрес РФ на фоне случившегося с блогером.

Дипломату было указано, что непредоставление Германией ответа на запрос Генпрокуратуры России по Навальному будет расцениваться Москвой как провокация. Также ведомство отметило, что вся ответственность за последствия ляжет на германское правительство и союзников страны по НАТО и Европейскому союзу.