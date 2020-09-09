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17:13   9 Сентября 2020
Политика

МИД РФ заявил решительный протест послу ФРГ из-за ситуации с Навальным

МИД РФ заявил решительный протест послу ФРГ из-за ситуации с Навальным

Послу Германии в Москве заявлен решительный протест в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

Российское внешнеполитическое ведомство высказало недовольство из-за выдвижения Правительством ФРГ голословных обвинений в адрес РФ на фоне случившегося с блогером.

Дипломату было указано, что непредоставление Германией ответа на запрос Генпрокуратуры России по Навальному будет расцениваться Москвой как провокация. Также ведомство отметило, что вся ответственность за последствия ляжет на германское правительство и союзников страны по НАТО и Европейскому союзу.

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Автор: Борис Нестеров
#германия #навальный #мид рф

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