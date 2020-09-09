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17:11   9 Сентября 2020
Армия

Турция увеличила цену своих наемников для ПНС Ливии

Турция увеличила цену своих наемников для ПНС Ливии

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии недовольно тем, что турецкая компания, вербующая наемников для отправки в Триполи, подняла стоимость "услуг". Об этом пишет Twitter-аккаунт, лояльный к Ливийской национальной армии.

Увеличение стоимости "услуг" иностранных наемников более чем в два раза не обрадовала ПНС, из-за чего между "правительством" Файеза Сарраджа и турецкими вербовщиками наметился раздор. Турецкая компания, занимающаяся вербовкой боевиков, потребовала увеличить цену за одного наемника с 2 до 5 тысяч долларов.

Анкара продолжает оказывать военную помощь так называемому Правительству национального согласия Ливии, предоставляя боевикам в Триполи оружие и наемников из Сирии в обход эмбарго ООН.

Большинство сирийских наемников, отправляющихся в Ливию, являются членами запрещенных в РФ террористических организаций "Исламское государство", "Братья-мусульмане", "Хайят Тахрир аш-Шам", "Аль-Каида" и других, передает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #ливия #наемники

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