Турция увеличила цену своих наемников для ПНС Ливии

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии недовольно тем, что турецкая компания, вербующая наемников для отправки в Триполи, подняла стоимость "услуг". Об этом пишет Twitter-аккаунт, лояльный к Ливийской национальной армии.

Увеличение стоимости "услуг" иностранных наемников более чем в два раза не обрадовала ПНС, из-за чего между "правительством" Файеза Сарраджа и турецкими вербовщиками наметился раздор. Турецкая компания, занимающаяся вербовкой боевиков, потребовала увеличить цену за одного наемника с 2 до 5 тысяч долларов.

Анкара продолжает оказывать военную помощь так называемому Правительству национального согласия Ливии, предоставляя боевикам в Триполи оружие и наемников из Сирии в обход эмбарго ООН.

Большинство сирийских наемников, отправляющихся в Ливию, являются членами запрещенных в РФ террористических организаций "Исламское государство", "Братья-мусульмане", "Хайят Тахрир аш-Шам", "Аль-Каида" и других, передает Федеральное агентство новостей.