Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:10   9 Сентября 2020
Происшествия

СК просит об аресте замглавы Минэнерго Тихонова по делу о хищении

СК просит об аресте замглавы Минэнерго Тихонова по делу о хищении

Следственный комитет РФ просит московский суд столицы отправить в СИЗО замминистра энергетики Анатолия Тихонова и других фигурантов дела о хищении.

Ходатайство СК об аресте поступило в Басманный суд. По делу о хищении более 600 млн рублей всего проходят пять граждан, среди которых Тихонов. Следствие просит заключить фигурантов дел под стражу до 8 ноября 2020 года.

Обвиняемые доставлены в суд, сообщила секретарь Басманного суда Ирина Морозова.Правоохранители 8 сентября провели обыски в Минэнерго. Стражи порядка изъяли документы по делу о хищении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#ск #минэнерго #тихонов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...