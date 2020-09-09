СК просит об аресте замглавы Минэнерго Тихонова по делу о хищении

Следственный комитет РФ просит московский суд столицы отправить в СИЗО замминистра энергетики Анатолия Тихонова и других фигурантов дела о хищении.

Ходатайство СК об аресте поступило в Басманный суд. По делу о хищении более 600 млн рублей всего проходят пять граждан, среди которых Тихонов. Следствие просит заключить фигурантов дел под стражу до 8 ноября 2020 года.

Обвиняемые доставлены в суд, сообщила секретарь Басманного суда Ирина Морозова.Правоохранители 8 сентября провели обыски в Минэнерго. Стражи порядка изъяли документы по делу о хищении.