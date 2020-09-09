Генпрокуратура проверит необоснованно высокие зарплаты топ-менеджеров

В конце августа 2020 года Счетная палата РФ представила доклад, в котором утверждается, что российские власти не имеют достоверных данных о числе компаний с госучастием. По информации ведомства, данные Росстата, Росимущества и Федеральной налоговой службы о количестве компаний с государственным участием расходятся между собой.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» обсудили, что такая ситуация может быть следствием коррупции. Депутат Госдумы Анатолий Выборный напомнил, что страна усиленно борется с взятками и продажностью должностных лиц с декабря 2008 года, когда был принят федеральный закон «О противодействии коррупции».

«Закон 2008 года можно назвать коренным переломом в вопросе борьбы с коррупцией. С точки зрения законодательного развития за эти годы мы продвинулись далеко вперед. С точки зрения нормативно-правового регулирования мы опережаем даже самые развитые страны. А вот в области правоприменения России еще есть, над чем работать», — заявил спикер.

Выборный обратил внимание, что с 2008 года российские власти приняли около 100 нормативно-правовых актов, половина из которых – это федеральные законы. На первых этапах была ужесточена уголовная ответственность за получение взятки и криминализирован «коммерческий подкуп».

Отчет Счетной палаты пролил свет на другие случаи коррупции в стране, сообщил парламентарий. По его словам, в Госдуме готовы создать рабочую группу, которая займется «несостыковками», выявленными надзорным ведомством.

«Если понадобятся законодательные совершенствования некоторых правил, чтобы исключить подобные случаи в дальнейшем, то Госдума этим займется. Если дело в безалаберности и некомпетентности некоторых должностных лиц, то нужно будет ставить вопрос об освобождении их от должностей в связи с утратой доверия. Если люди имеют активы, но усиленно их прячут, то с ними нужно разговаривать тем языком, который они понимают», — добавил Выборный.

Генеральная прокуратура РФ также должна подключиться к такой проверке, уверен парламентарий. Он посоветовал ведомству дать правовую оценку каждому несоответствующему пункту в докладе Счетной палаты.

В отчете главы Счетной палаты Алексея Кудрина также говорится, что размер вознаграждения топ-менеджеров в госкомпаниях не зависит от экономических результатов данных компаний. Таким образом, зарплаты лиц на руководящих должностях могут в десятки раз превышать вознаграждение, выплачиваемое обычным работникам.

«Такая практика напоминает мне "золотые парашюты", которые де-юре уходят, но де-факто остаются на своих местах. Я не против, чтобы люди зарабатывали большие деньги. Но всегда нужно смотреть на социально-экономическую ситуацию в стране. Если жизнь людей улучшается, растет прибыль, то почему бы не выплатить вознаграждение. А если ситуация плачевна, а в некоторых регионах, насколько я знаю, так и есть, то выходит социальная несправедливость», — подчеркнул Выборный.

На вопрос о том, как можно противодействовать подобным топ-менеджерам, которые получают около 15 зарплат обычных работников, депутат Госдумы сослался на Генпрокуратуру. Именно она будет заниматься проверками таких предприятий и компаний. Подобные вопросы касаемо необоснованно больших заработков и коррупции, нужно держать «на особом контроле», подытожил Выборный.