17:06 9 Сентября 2020Политика
Российско-французские консультации по Ливии пройдут в Москве 11 сентября
Россия и Франция обсудят вопросы мирного урегулирования ситуации в Ливии на основе уже принятых решений в Берлине.
Москва проведет консультации по ситуации в Ливии в ближайшие дни. Об этом сообщил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов на брифинге с журналистами.
"Буквально через несколько дней, послезавтра, они в Москву приедут", — приводит слова спецпреда ТАСС.
На консультации политики обсудят проблему ливийского урегулирована на базе тех решений, которые были приняты на берлинской конференции в январе.