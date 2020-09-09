Российско-французские консультации по Ливии пройдут в Москве 11 сентября

Россия и Франция обсудят вопросы мирного урегулирования ситуации в Ливии на основе уже принятых решений в Берлине.

Москва проведет консультации по ситуации в Ливии в ближайшие дни. Об этом сообщил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов на брифинге с журналистами.

"Буквально через несколько дней, послезавтра, они в Москву приедут", — приводит слова спецпреда ТАСС.

На консультации политики обсудят проблему ливийского урегулирована на базе тех решений, которые были приняты на берлинской конференции в январе.