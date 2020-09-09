Мария Колесникова стала подозреваемой по делу о захвате власти в Белоруссии

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная является подозреваемой по делу о призывах к захвату власти в Республике Беларусь.

Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции, в настоящий момент находится в СИЗО города Минска. Адвокат задержанной Людмила Казак рассказала ТАСС подробности ее нового уголовного статуса.

"Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами", — пояснила Казак.

Сторона защиты и раньше предполагала, что Колесникова может проходить как подозреваемая по какому-либо делу.

Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября, когда, как сообщили очевидцы, некие неизвестные люди посадили ее в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Белорусские пограничники задержали Марию Колесникову через сутки после инцидента с автобусом на границе с Украиной. Двое других членов КС — Антон Редников и Иван Кравцов — успели пересечь границу.