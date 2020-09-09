Лавров возмущен реакцией ФРГ на российские запросы о Навальном

Запрос Генеральной прокуратуры РФ в Германию с просьбой предоставить помощь по делу Навального остался без ответа. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова Берлин оставил без ответа и все остальные запросы о состоянии Навального.

Заявление Германии о том, что химический анализ в лаборатории Бундесвера подтвердил версию об отравлении Навального "Новичком", не подтверждено фактическими данными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, как передает ТАСС, сообщил, что Берлин под надуманным предлогом отказался передавать российской стороне результаты химической экспертизы. Общий же фон ответов официальных лиц ФРГ на все запросы России о Навальном Лавров назвал абсолютно неприемлемым.