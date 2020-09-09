Фотофиксация, датчики и патруль. Как охраняются важные объекты в Петербурге

9 сентября Северо-Западный филиал ФГУП «УВО Минтранса России» организовал первый пресс-тур по объектам транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. В ходе него журналистам объяснили, как подразделения ведомственной охраны защищают объекты от актов незаконного вмешательства, с какими трудностями им приходится сталкиваться ежедневно и что будет, если злоумышленник приведет взрывное устройство в действие.

На вопрос о том, почему возникла необходимость провести обзорную экскурсию, пресс-секретарь ведомственной охраны Александр Божков рассказал корреспонденту «Политики Сегодня», что все дело в необходимости установить контакт со СМИ.

«Я считаю, что пресс-туры — это прямой диалог с журналистами, для того чтобы наладить связи глаза в глаза. Думаю, что вы по пальцам можете пересчитать людей, которые являются пресс-секретарями государственных учреждений. Эти люди не привыкли к прессе. Теперь вы понимаете, почему этот пресс-тур первый. Важно, чтобы освещение проблем, связанных с транспортной безопасностью и нахождением на этом рынке, осуществлением этих услуг, было всесторонним», — сказал инициатор мероприятия.

Начался пресс-тур с осмотра основного охраняемого объекта — Большого Обуховского моста. Под одной из самых длинных переправ России, соединяющей проспект Обуховской обороны и Октябрьскую набережную, журналистов встретил начальник команды «Невская» Андрей Удовыдченков.

Как он отметил, сейчас идет полным ходом оснащение моста инженерно-техническими средствами охраны. Так, к 1 января задачи по его защите значительно облегчатся. Однако уже сегодня все наиболее уязвимые места оборудованы датчиками движения и камерами. Андрей Удовыдченков не смог припомнить ни одного серьезного случая, когда бы произошло несанкционированное вмешательство со стороны злоумышленников.

«Я занимаюсь руководством три с половиной года, и за последнее время ни одной попытки ни руфером, ни бейсджампером, которые пытаются использовать объекты для своих увлечений, у нас не было. Все места проникновения на критические элементы найдены и перекрыты, а также находятся под видеонаблюдением», — рассказал Удовыдченков.

Вместе с тем, охранять такой мост непросто. Филиалом ведется круглосуточное наблюдение: 24 часа в сутки 365 дней в году. Кроме того, на мосту работает группа быстрого реагирования с патрульным автомобилем, который объезжает объект восемь раз за день. Так, машина находится в движении 12 часов.

«Ни для кого не секрет, что [Обуховский мост] это переправа через Неву. В случае, если вдруг произойдет акт незаконного вмешательства, здесь будет нарушено движение. Вы представляете, какой коллапс будет в транспортной инфраструктуре города и чем это грозит? Плюс восстановление конструкции и вантов — это трудоемкий процесс. Лучше этого не допустить», — считает спикер пресс-тура.

Датчики движения, установленные на мосту, оснащены системой фотофиксации. С них сигнал поступает напрямую в телефонное устройство начальника смены, а также на рабочий компьютер самого начальника команды Удовыдченкова.

Когда происходит проникновение в тело пилона (то, из чего состоит мост), главе приходит фотография с изображением злоумышленника. Последнюю Удовыдченков должен предоставить при вызове сотрудников правоохранительных органов.

«Мы отслеживаем и социальные сети руферов. Известно, что они общаются между собой. Мы заходим в сеть, по их общению видно, что любые попытки даже подкупа сотрудника пресекались, и желание посещать объект у них отпало», — говорит глава команды.

Начальник отдела по организации охраны объектов Петр Салтанов рассказал о технических средствах охраны моста более подробно. Он добавил, что они направлены, в первую очередь, на защиту критических элементов строения — недостаточно защищенных или устойчивых.

«Мосты довольно интересные объекты, потому что на них присутствует сектор свободного доступа. Это те участки, на которых люди свободно перемещаются. И их досмотр не осуществляется, только при ДТП или при остановке на мосту, которая запрещена», — рассказал Салтанов.

Злоумышленник может попытаться вывести из строя конструкцию моста или даже полностью ее разрушить. Чтобы этого не произошло, технические средства устроены таким образом, чтобы в случае чего оставалась возможность крайней эксплуатации — доступ к ремонту и обслуживанию.

«Если проехать по вантовому мосту, вы там ничего не увидите. Если взрывное устройство приведено в действие, то пострадает все, что угодно, но только не сам мост. Если это ванты — да, возможно его разрушение. Все остальное восстановить просто», — не сомневается спикер.

После посещения моста, на обратном пути в филиал, пресс-секретарь Александр Божков и начальник отдела по организации охраны объектов Петр Салтанов на конкретных примерах рассказали, что иногда приходится предпринимать сотрудникам правоохранительных органов.

Так, Божков вспомнил, как в Приморском крае самолет, совершив экстренную посадку, загорелся. Пассажиры, выбегая из него, разбредались по всей территории аэропорта. Тогда коллегам по охране пришлось ловить перепугавшихся людей, обогревать их и рассаживать по автомобилям.

«Видите, это тоже входит в обязанности наших сотрудников. А недавно в Москве в аэропорту рассыпали золото. Мы нашли эти слитки золота, передали компетентным органам, а за это нас похвалили. За то, что отдали хозяевам», — вспоминает Божков.

Был случай и в Царском Селе, где в июле этого года мальчик уронил с пьедестала «бюст умирающего гиганта» XVIII века. По неосторожности юного посетителя, голова с грохотом упала на мраморный пол Екатерининского парка на Камероновой галерее. И здесь сотрудникам службы безопасности пришлось отреагировать оперативно.

В ГМЗ «Царское Село» считают, что «Бюст умирающего гиганта» уронили специально. Скульптура упала впервые за 200 лет.https://t.co/C7kvy4Cra1 pic.twitter.com/83wpDKVzkp — ПетербургскийДневник (@dnevnikspb) July 24, 2020

«Пришлось всех задержать. К сожалению, родители мальчика понесли существенные убытки. Объект культурного наследия охраняется особенным образом», — рассказал Божков.

Завершился пресс-тур посещением крупнейшего в России центра по подготовке и аттестации сил транспортной безопасности. В нем журналистам продемонстрировали работу технических средств охраны. Среди них — рентгенотелевизионный комплекс (интроскоп), стационарная рамка для досмотра пассажиров и ручной металлодетектор.

Как рассказал преподаватель Александр Терентьев, с 2016 года учреждением было подготовлено около шести тысяч квалифицированных специалистов, четыре тысячи из которых стали работниками Северо-Западного филиала.

На вопрос о том, достаточно ли оснащен филиал техническими средствами, Терентьев обратил внимание, что существующие аппараты единично проверяют каждого.

«Если говорить откровенно, то чуть больше, чем полгода назад в СМИ было озвучено, что молодые ученые разработали некий прибор. Он способен в потоке пассажиров определить личную вещь, ручную кладь, багаж, где содержится оружие, взрывчатые вещества и другие устройства, с помощью которых можно совершить террористический акт. Хотелось, чтобы в современных условиях у нас была бы такая современная аппаратура».

Сегодня под защитой Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России» находятся более 100 объектов охраны. Они защищаются силами стрелков на 300 постах. За восемь месяцев 2020 года подразделения ведомственной охраны выявили 613 нарушителей, 55 из которых были переданы в органы внутренних дел.