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17:04   9 Сентября 2020
Политика

Кремль опроверг слухи о слиянии Белоруссии с Россией

Кремль опроверг слухи о слиянии Белоруссии с Россией

Никаких поглощений Белоруссии Россией не может быть, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В преддверии визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву распространились слухи о возможном "слиянии" России с республикой. Песков назвал это "чушью" и подчеркнул важность встречи президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко, передал RT.

Поездка Лукашенко в Москву состоится 14 сентября, где белорусский президент встретится с Владимиром Путиным.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #песков #лукашенко

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