17:04 9 Сентября 2020Политика
Кремль опроверг слухи о слиянии Белоруссии с Россией
Никаких поглощений Белоруссии Россией не может быть, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В преддверии визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву распространились слухи о возможном "слиянии" России с республикой. Песков назвал это "чушью" и подчеркнул важность встречи президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко, передал RT.
Поездка Лукашенко в Москву состоится 14 сентября, где белорусский президент встретится с Владимиром Путиным.