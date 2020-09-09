Глава «Коммунистов России» предложил вернуть для коррупционеров высшую меру

То наказание, которое предусматривает для коррупционеров нынешнее российское законодательство, является недостаточным, за подобные преступления необходимо, как в Сингапуре, приговаривать к высшей мере.

Такое мнение в ходе прошедшей в среду, 9 сентября, в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции на тему «Коррупция. Кто и как ловит казнокрадов?» высказал лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

«Один из корней коррупции – капиталистическое расслоение общества. Безусловно у нас недостаточная борьба с коррупцией, недостаточное наказание», — заявил он, в частности.

По его словам, коммунисты всегда выступали за ужесточение наказания за подобные преступления, вплоть до смертной казни. При этом он отметил, что способ приведения в действие смертного приговора должен быть гуманным.

«Это вопрос технический. Отправлять надо гуманным методом. Публичные казни оказывают действие, но надо быть гуманистом», — считает политик.

Также Сурайкин прокомментировал озвученные в ходе пресс-конференции данные о том, что согласно рейтингу Transparency International, где Россия стабильно улучшала свои позиции с начала 1990-х годов и до 2000-х, пока не перестала «дружить» с Западом, а все последующие годы только опускается относительно других стран. Так сейчас Россия в данном рейтинге находится на 136-й строчке, ниже Украины, которая занимает 120-ю строчку, ниже Косово (93), Турции (79) и Туниса (73). Кроме того, Россия примерно на 100 пунктов отстает от 20 африканских стран.

По мнению Максима Сурайкина, Запад пытается использовать подобные международные рейтинги в качестве политического инструмента в борьбе с нашей страной. И чем сильнее Россия будет отстаивать свою независимость на международной арене, тем грязнее и претенциознее будут такие «рейтинги».

Если подобный рейтинг будет составлять сама Россия и ей потребуются эксперты, глава «Коммунистов России» выразил готовность войти в их число, так как его партия ведет активную международную деятельность, часто контактирует с другими странами и имеет оттуда постоянную информацию о положении дел.

Также Сурайкин выразил уверенность, что в случае составления объективного рейтинга, Россия имеет войти в первую десятку стран, борющихся с коррупцией.

Отвечая на вопрос, что как надо бороться с мошенниками, политик был категоричен: