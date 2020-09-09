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17:28   9 Сентября 2020
Россия

«Коммунисты России» требуют смертной казни  для коррупционеров

«Коммунисты России» требуют смертной казни  для коррупционеров

То наказание, которое предусматривает для коррупционеров нынешнее российское законодательство, является недостаточным, за подобные преступления необходимо, как в Сингапуре, приговаривать к высшей мере.

Такое мнение в ходе прошедшей в среду, 9 сентября, в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции на тему «Коррупция. Кто и как ловит казнокрадов?» высказал лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

«Один из корней коррупции – капиталистическое расслоение общества. Безусловно у нас недостаточная борьба с коррупцией, недостаточное наказание», — заявил он, в частности.

Глава «Коммунистов России» предложил вернуть для коррупционеров высшую меру

По его словам, коммунисты всегда выступали за ужесточение наказания за подобные преступления, вплоть до смертной казни. При этом он отметил, что способ приведения в действие смертного приговора должен быть гуманным.

«Это вопрос технический. Отправлять надо гуманным методом. Публичные казни оказывают действие, но надо быть гуманистом», — считает политик.

Также Сурайкин прокомментировал озвученные в ходе пресс-конференции данные о том, что согласно рейтингу Transparency International, где Россия стабильно улучшала свои позиции с начала 1990-х годов и до 2000-х, пока не перестала «дружить» с Западом, а все последующие годы только опускается относительно других стран. Так сейчас Россия в данном рейтинге находится на 136-й строчке, ниже Украины, которая занимает 120-ю строчку, ниже Косово (93), Турции (79) и Туниса (73). Кроме того, Россия примерно на 100 пунктов отстает от 20 африканских стран.

По мнению Максима Сурайкина, Запад пытается использовать подобные международные рейтинги в качестве политического инструмента в борьбе с нашей страной. И чем сильнее Россия будет отстаивать свою независимость на международной арене, тем грязнее и претенциознее будут такие «рейтинги».

Глава «Коммунистов России» предложил вернуть для коррупционеров высшую меру

Если подобный рейтинг будет составлять сама Россия и ей потребуются эксперты, глава «Коммунистов России» выразил готовность войти в их число, так как его партия ведет активную международную деятельность, часто контактирует с другими странами и имеет оттуда постоянную информацию о положении дел.

Также Сурайкин выразил уверенность, что в случае составления объективного рейтинга, Россия имеет войти в первую десятку стран, борющихся с коррупцией.

Отвечая на вопрос, что как надо бороться с мошенниками, политик был категоричен:

«С мошенниками надо бороться очень жестко. Зачастую коррупция и есть элемент мошенничества. В законодательстве это не четко прописано. Часто коррупционные сделки превращаются в мошеннические, где наказание меньше», — объяснил Максим Сурайкин.

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Автор: Александр Люблинский
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