"Адвокат меня подставил": Ефремов раскритиковал методы работы Пашаева

Адвокат Эльман Пашаев пришел на встречу даже после того, как с ним отказались продлевать договор, заявил актер Михаил Ефремов.

Результаты работы защитника крайне огорчили артиста. По словам Ефремова, он не ожидал такого приговора. Пашаев обещал другой исход, но получилось, что адвокат не сдержал слово, заявил артист.

Также Ефремов отметил, что уже пытался отказаться от услуг защитника. Однако Пашаев все равно продолжал приходить, несмотря на то, что в нем уже никто не нуждался, пишет НТВ со ссылкой на слова артиста.

Накануне, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.